Ik vind: #DOESsociaal reageert op #DOESnormaal

In Regiobode van 24 april 2024 las ik tot mijn verbazing dat ‘de bewoners’ van de Doesburgse wijk Beinum hun strijd tegen hoogbouw in het centrum van de wijk voortzetten. Nu woon ik in die wijk. En ik zet geen strijd voort, nog sterker, ik ben het totaal niet eens met die strijd.

In de afgelopen tijd is er meermalen de mogelijkheid geweest om plannen te bekijken en daarop feedback te geven. Uiteraard is er dan altijd sprake van ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’. Echter, de basis van dit plan is in de ogen van vele wijkbewoners prima. Laat ik er een paar items van toelichten.

Deze wijk kent behoorlijk wat ‘groene plekken’. En ook in de ontwikkelde plannen is hier oog voor. Er gaat inderdaad een vijver verdwijnen. Echter nog geen honderd meter verderop is een aanzienlijke vijver aanwezig. De geplande hoogbouw blijft binnen de perken, zeker als ik de plannen hoor die momenteel uitgebroed worden om straks de rivieren weer veel ruimte te geven (denk aan Nederland voordat wij alle rivieren inperkten). Vele Nederlanders zullen dan hun woonruimte elders moeten krijgen, en dan wordt er gedacht aan hogere bouw als waar hier nu sprake van is.

Maar vooral denk ik aan de vele mensen die ook graag een woning hebben, en wel een betaalbare woning binnen hun eigen stad. Vandaar dat ik meer ben voor #DOESsociaal.

De afgelopen jaren zijn er op diverse plaatsen in Doesburg nieuwe woningen gerealiseerd. Aan het eind van de Kraakselaan verdween een stuk natuur om plaats te maken voor kleinschalige woningen. Aan de Koppelweg verscheen hoogbouw. In Beinum Oost bij De Strijp verschenen fraaie woningen. Nergens was er toen protest van deze groep mensen. Vreemd toch! Natuurlijk uitzichten zullen voor een aantal mensen in onze wijk veranderen. Maar deze protestactie riekt naar ‘nimby’, oftewel ‘not in my backyard’.

Ik weet dat menig inwoner van Beinum dit alles met mij eens is. Echter, ik wil geen actie gaan voeren. Proceskosten gemaakt door gemeente en projectontwikkelaar, inclusief vertraging van de bouw, zullen alleen ten nadele uitpakken voor ‘betaalbare’ woningen.

Naam bij redactie bekend