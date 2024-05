Huiskamer van de stad in Doesburg is verhuisd naar 0313

DOESBURG – De Huiskamer van de Stad, voorheen te vinden bij speeltuin Kindervreugd in de Marijkelaan in Doesburg, is sinds kort te vinden in jongerencentrum 0313 op de Linie. Bezoekers zijn welkom voor een kop koffie, praatje, workshop of andere activiteiten.

De Huiskamer van de Stad is bedoeld voor iedereen. Elke maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur gelegenheid voor een praatje onder genot van een kop koffie en thee. Er is ruimte voor serieuze gesprekken, maar er wordt ook veel gelachen. Bezoekers kunnen ook met een hulpvraag langskomen, daar gaat het Ombudsteam van De Huiskamer dan mee aan de slag.

Daarnaast staan er diverse activiteiten op het programma. Zo kan er op maandagmorgen ook worden gehandwerkt en mogen kinderen van 4 tot 12 jaar maandagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur komen knutselen. Op vrijdagmorgen is er, naast de koffie, gelegenheid voor (groot)ouders van kinderen tot 4 jaar om elkaar te ontmoeten. De kinderen kunnen lekker met elkaar spelen; speelgoed is aanwezig. Vakdocenten kunnen huiswerkbegeleiding geven en hulp bij spreekbeurten en werkstukken. Ouders kunnen leren hoe zij hun kind kunnen overhoren.

Workshops

Ook staan er regelmatig workshops op het programma. Zo staat 3 juni ‘koken voor weinig, maar wel gezond’ gepland en is op 5 juni en 13 juli het kinderrestaurant geopend. Op 13 mei is de eerste keer koken met een thema of land, en dit keer wordt er Servisch eten klaargemaakt. In de loop van het jaar volgen er nog meer activiteiten, zoals rust in je hoofd, schrijven over jezelf, verlies en rouwverwerking, haken voor beginners en gevorderden, samen schaken en samen biljarten/snookeren. Voor wie het lastig is om zelf naar de Huiskamer te komen, kan vervoer worden geregeld.

Vrijwilligers

De Huiskamer van de Stad draait op vrijwilligers. Mensen die ook een steentje zouden willen bijdragen, zijn welkom. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen via huiskamerdoesburg@gmail.com, 06-30733789 of 06-11206005. Op Facebook staat regelmatig nieuws over de activiteiten en op menskracht22.nl is meer informatie te vinden.

Foto: Hanny ten Dolle