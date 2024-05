Hortus Aquatilis bijeen in Dieren

DIEREN – Op dinsdag 7 mei zijn Jan en Margie van de Heijde te gast bij aquariumvereniging Hortus Aquatilis. Vanaf 20.00 uur geven zij in de Oase in Dieren een presentatie over Sabah, een provincie op het eiland Borneo. Ze vertonen beelden van het leven langs en in de rivier en nemen het publiek onder meer mee naar de Camantong-grotten en het Tabin Wildlife-reservaat. Ook ‘reizen’ ze naar het eiland Pyulga Tiga met varanen en jonge tropische bossen. Leden van Hortus Aquatilis kunnen gratis komen luisteren en kijken; niet-leden betalen 5 euro.