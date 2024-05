High tea concert PJB

BEEKBERGEN – Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft zaterdag 25 mei een high tea-concert. Onder leiding van dirigent Marten van der Wal spelen de muzikanten ‘herkenbare en goed in het gehoor liggende muziek’. Op het programma staan bijvoorbeeld ‘Haven’t met you yet’, ‘The Best of Ed Sheeran’ en ‘The Lion King’. PJB speelt in drie blokken met pauzes tussendoor, waarin het publiek volop gelegenheid krijgt om te genieten van de diverse hapjes en drankjes die bij de high tea horen.

Het concert begint om 15.00 uur en wordt gehouden op het plein voor de Hoge Weye in Beekbergen. De toegang is gratis. Voorafgaand en tijdens het concert zijn munten te koop voor de high tea.

harmonie-pjb.nl