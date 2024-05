Het verhaal van Nederlands-Indië

ROZENDAAL – Op woensdag 8 mei is in de Serre van Rozendaal het verhaal te horen van Michette van Eijseren-Harder (90). Zij werd geboren in voormalig Nederlands-Indië. Claske Helders-van der Veer tekende haar verhaal op leest het resultaat voor op 8 mei. Michette van Eijseren-Harder is zelf ook aanwezig en er is alle ruimte om met haar in gesprek te gaan.

Claske interviewt sinds 2018 mensen die geboren zijn in voormalig Nederlands-Indië. Inmiddels heeft ze tien korte verhalen geschreven over de herinneringen aan die tijd. Wie geïnteresseerd is in het verhaal van Michette van Eijseren-Harder is vanaf 10.00 uur welkom in de Serre voor een kopje koffie. De voordracht van Claske begint om 11.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 12.30 uur.