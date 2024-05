Het bos in met Natuurmonumenten

REGIO – Jong en oud kunnen komende week volop de natuur in onder leiding van gidsen van Natuurmonumenten. Er zijn activiteiten voor volwassenen en voor kinderen, waaronder een leuke fotoworkshop. Een kaartje kopen kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Vrijdagavond 31 mei wordt er van 19.30 tot 22.00 uur gezocht naar wilde zwijnen. De sporen worden vast gevonden en met wat geluk krijgen de wandelaars de dieren ook zelf te zien. De gidsen kennen de beste plekken, maar vertellen onderweg ook van alles over de dieren en hun gewoontes. Deze excursie start met een inleiding en fotopresentatie bij Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden, waarna ongeveer 4 tot 5 kilometer wordt gelopen. Deze wandeling is geschikt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Bomen staan centraal tijdens de wandeling op zaterdag 1 juni. Tussen 10.30 en 13.00 uur wordt er gelopen door de Onzalige Bossen. De gidsen vertellen niet alleen over bomen en hoe zij samenleven, maar ook over het bosgebied als geheel, de dieren en planten die er leven of de verhalen die over het gebied gaan. De start is vanaf de parkeerplaats Lappendeken in De Steeg en eindigt bij de Carolinahoeve. De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang en geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar.

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen zaterdag 1 juni tussen 14.00 en 16.00 uur bij Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden meedoen aan een workshop natuurfotografie. Ze leren mooie foto’s maken met hun telefoon of tablet, onder andere door een aantal gouden regels toe te passen. Deze activiteit is niet bedoeld voor volwassenen, maar de kinderen nemen wel een begeleider mee. Zij kopen beiden een kaartje.

Ook speciaal voor kinderen is de Diersporen-tocht op zondag 2 juni. Deze is van 14.00 tot 16.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar zoeken naar pootafdrukken, vraatsporen, schraapsporen, woonplekken, uitwerpselen, veren, haren en botten en leren zo over de dieren die in het bos leven.

Foto: Natuurmonumenten