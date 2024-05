Helpende hand voor de brandweer

EERBEEK – Een van de leukste feesten van Eerbeek is Koningsdag. Niet alleen is er ’s avonds én op Koningsnacht muziek, maar op de dag zelf is er vooral veel leuks voor de kinderen te doen. De kleedjesmarkt is een mooie traditie, waar elk jaar weer veel enthousiaste kinderen aan meedoen. Jonge ondernemertjes drijven fanatiek handel. Ze verkopen hun oude speelgoed aan ouders, grootouders en andere kinderen, die hun eigen opbrengst meteen weer lekker uitgeven. Maar daarnaast was er nog meer te doen, zoals lekker op de luchtkussens springen, op de foto met Mario, Luigi of Princess Peach of een kijkje nemen bij de brandweer, die met een wagen present was. De slang werd uitgerold en wie dat wilde, mocht zelfs even helpen.

Foto: Aart van Raalte