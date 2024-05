Harrie Wilbrink heeft ambitie Loenen mooier en duurzamer te maken

LOENEN – Op dinsdag 17 april heeft Harrie Wilbrink het voorzitterschap van de Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp overgenomen van Willem de Zanger. Hij vindt het een hele eer om deze functie te mogen vervullen en een uitdaging om in de voetsporen van Willem te treden, een voorzitter die met veel inzet en toewijding negen jaar lang bestuurslid van de dorpsraad was, waarvan de laatste acht jaren voorzitter.

Wilbrink (66 jaar) was naast zijn functie binnen de politieorganisatie door de jaren heen als bestuurslid actief bij verschillende stichtingen en verenigingen. Twee jaar geleden is hij met pensioen gegaan en kreeg meer tijd en ruimte. Wilbrink: “Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en iets voor mijn omgeving te kunnen betekenen.”

In 2022 werd Wilbrink bestuurslid van de Vrienden van de Loenense Bossen. In 2023 werd hij mede vanuit deze achtergrond gevraagd om bestuurslid bij dorpsraad van Loenen te worden en nam hij de portefeuille infrastructuur en mobiliteit over van Marian Zoet. Met oog op de ontwikkelingen rondom het project wegennet Eerbeek Loenen 2030 voor hem een beste klus.

Wilbrink: “Natuurlijk sta ik er nu als voorzitter niet alleen voor en kan ik bouwen op een fijn team van betrokken bestuursleden. Kortgeleden is Brenda Kosters als secretaris bij ons bestuur gekomen en binnenkort mogen wij Sophie Knoote en Gerrianne Jansen verwelkomen, die vanuit Lomive in ons bestuur komen.”

De werkzaamheden voor de dorpsraad zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Wilbrink: “Deze toename komt vooral door toekomstige ontwikkelingen voor ons dorp op velerlei terrein en de participatiewetgeving vanuit de overheid. Maar ook door onze ambitie Loenen nog mooier, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Kijk daarvoor eens op onze website; loenenzonnedorp.nl.”

Het bestuur kan daarom extra ondersteuning gebruiken. Op het gebied van zorg, woningbouw en infrastructuur worden bestuursleden gezocht die affiniteit hebben met één van deze onderwerpen en als vrijwilliger een bijdrage willen leveren voor het dorp. Wie interesse heeft, kan mailen naar secretaris@loenenzonnedorp.nl.

Foto: Martien Kobussen