Happen, Trappen en Stappen in Eerbeek

EERBEEK – Op zondag 26 mei houdt Lions Club Zuid-Oost Veluwe een ‘Happen, Trappen en Stappen’. Deelnemers kunnen fietsen of wandelen door een ‘mooi gebied’ in de omgeving van Eerbeek. Onderweg, bij een aantal rustpunten, wordt hen wat lekkers aangeboden.

Starten kan tussen 9.00 en 10.30 uur. Bij inschrijving via zuidoostveluwe.lions.nl kunnen deelnemers een starttijd aanvinken. Startlocatie is pannenkoekenrestaurant De Brugkabouter in Eerbeek. De routes lopen door het ‘fraaie gebied’ aan de Brummense kant van het Apeldoorns kanaal. “Het zijn recreatieve routes die de deelnemers kennis late maken met plekjes die men waarschijnlijk nog niet kent”, aldus de organisatie.

Deelnemen aan Happen, Trappen en Stappen kost 12,50 euro in de voorinschrijving tot en met woensdag 22 mei en 15 euro op de dag zelf. Kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen voor 5 euro in de voorinschrijving en 6 euro op de dag zelf. André Nolsen van de lokale Lions Club: “We hopen op mooi weer met veel deelnemers. Als dat zo is, dan wordt het een leuke, gezellig dag met een goede opbrengst.”

De opbrengst van deze fiets- en wandeltocht is voor een goed doel: een opknapbeurt voor het schoolplein van – nu nog – basisschool De Sterrenbeek in Eerbeek. Vanaf komend seizoen gaat de school samen met OBS Spr@nkel uit Eerbeek. Samen gaan ze verder onder de naam Dalton Kindcentrum Wereldwijs. De locatie is de huidige OBS De Sterrenbeek. Ze willen het schoolplein opknappen zodat de leerlingen weer een fijne en veilige speelplek krijgen.

De Lions Club is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de samenleving. Daarnaast ondernemen de leden activiteiten met elkaar. De afdeling Zuid-Oost Veluwe – Dieren, Loenen, Brummen, Eerbeek – heeft onder meer acties gehouden voor de kinderboerderij in Eerbeek en de Voedselbank.