Hall staat stil bij oorlogslachtoffers

HALL – Ook in de gemeente Brummen vond op 4 mei de Nationale Herdenking plaats. Waarnemend burgemeester Geert van Rumund was namens het gemeentebestuur aanwezig bij de herdenking bij de begraafplaats in Hall. Ook liep hij mee met de stille tocht in Brummen, samen met kinderburgemeester Anne. Ook sprak hij de aanwezigen toe in de Pancratiuskerk.

Van Rumund stond bij deze gelegenheden stil bij de actualiteit van 2024. Hij verwees naar de oorlog in Oekraïne, maar ook die in Soedan en Syrië. En het opkomend antisemitisme. “De mensen die we vandaag herdenken, verdienen onze aandacht, ons respect, onze gevoelens van spijt en berouw. Allemaal. Van welke leeftijd, huidskleur, afkomst of geloof ze ook waren”, sprak hij.

Foto: Henny Versteeg