Grote turnshow Unitas

DOESBURG – Op zondagmiddag 2 juni houdt gymnastiekvereniging Unitas weer een grote show voor de inwoners van Doesburg. De kaartverkoop is al gestart.

Toegangskaarten kosten 5 euro in de voorverkoop, kinderen tot en met 12 jaar mogen voor 2,50 mee. Ze kunnen worden besteld via voorzitter@unitasdoesburg.nl. De kaarten worden per post thuisbezorgd. Kaarten aan de zaal kosten 7,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.

De start van de show op 2 juni is 13.30 uur en de deuren gaan open om 13.00 uur. De verwachte eindtijd is 17.00 uur. De show wordt gehouden in Sporthal Beumerskamp in Doesburg.