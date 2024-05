Gratis sportrolstoel uitproberen

REGIO – Mensen met een beperking die in de gemeenten Doesburg, Rheden of Rozendaal wonen, kunnen gebruikmaken van Uniek Sporten Uitleen. Dit is een uitleenloket van hulpmiddelen voor onder meer rolstoelsporten zoals tennis, hockey, handbal en basketbal. Het is ook mogelijk een handbike te lenen.

Een gratis hulpmiddel aanvragen kan via unieksporten.nl/uitleen. Mensen die graag hulp willen om te kijken welke sport bij hen past, kunnen contact opnemen met de coördinatoren in de regio Arnhem via regioarnhem@unieksporten.nl.

Het idee achter de uitleen is dat hulpmiddelen voor aangepaste sporten duur zijn. Je koopt niet zomaar een sportrolstoel als je nog niet zeker weet of basketbal jouw ding is. Daarom kun je via Uniek Sporten Uitleen gratis een sporthulpmiddel naar keuze uitproberen. Zo kun je ontdekken of de sport en het hulpmiddel bij je passen, zonder dat je direct ergens aan vast zit. Je krijgt 4 maanden de tijd om hem te testen, daarna lever je hem weer in en kan je eventueel zelf een sporthulpmiddel op maat kopen.

Het hulpmiddel wordt thuis bezorgd. Dan wordt de rolstoel of handbike nog afgesteld en krijgt de gebruiker uitleg. Dit kan trouwens ook op een sportlocatie.