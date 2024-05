Gratis filmvertoning ‘Onder het maaiveld’

DIEREN – De Partij voor de Dieren vertoont zaterdag 11 mei de film ‘Onder het maaiveld’. Met deze gratis filmvertoning vraagt de Gelderse afdeling van de partij aandacht voor een gezonde bodem. “Want er zitten meer levende wezens in één theelepel gezonde grond dan er mensen op aarde zijn.”

In de film ‘Onder het maaiveld’ gaan de makers van ‘De nieuwe wildernis’ en ‘De wilde stad’ ondergronds. Ze bekijken de ondergrondse gemeenschap van wortels, larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen. En al dat leven in die microkosmos communiceert druk met elkaar. “De film ‘Onder het maaiveld’ laat zien wat er in het groot moet gebeuren door te focussen op de wereld om ons heen en de fascinerende wereld direct onder onze voeten”, aldus de Partij voor de Dieren.

De film is zaterdag 11 mei om 14.45 uur te zien. Aanmelden kan via gelderland@partijvoordedieren.nl.