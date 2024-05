Golfclinic voor mindervaliden

HOOG-KEPPEL – De Keppelse Golfclub verzorgt zaterdag 22 juni een gratis clinic voor minder valide golfers. Golfen is heel goed mogelijk voor mensen met een beperking en de Keppelse Golfclub wil hen de faciliteiten bieden deze sport te beoefenen. De golfclinic op 22 juni is gericht op mensen die revalideren of revalidatie hebben afgerond. Ze leren onder begeleiding van golfprofessionals de eerste beginselen van de sport. Ook voor gevorderde spelers is er plek. Er staat een fysiotherapeut standby en er is EHBO aanwezig. Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de club, 0314-381416. Opgave kan door een inschrijfformulier aan te vragen via mvg@keppelse.nl of in te vullen op keppelse.nl.