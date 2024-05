VELP – Kinderen van 3 tot en met 8 jaar die houden van springen, sporten en poffertjes eten, zijn op zaterdag 25 mei welkom op de Giga Kangoeroe Klupdag bij Korfbalvereniging Sios’61. Deelnemers krijgen een stempelkaart voor spelletjes met de bal en parachutes en het springkussen. Als de honger toeslaat, staan de poffertjes klaar. De kangoeroe is erbij.

Deze sportieve ochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden op het buitenveld van Sios’61 bij de kantine aan de Rietganssingel in Velp. Dankzij de Ikbuurtmee!-cheques is deelname gratis.

Anneke, 06-23292864