Gezellig Koningsfeest in Hall

HALL – In het weekend van 19, 20 en 21 april was het Koningsfeest in Hall. Vanwege het koude weer vonden de meeste activiteiten plaats in de tent op het voetbalveld.

Het begon vrijdag met de Koningsspelen voor alle schoolkinderen. ‘s Avonds was het tentfeest waar de jeugd uitbundig van genoot. Zaterdagmiddag werd in een volle tent bingo gespeeld met tussendoor een quiz waarbij buurten, straten, families en vriendengroepen streden om mooie prijzen. Zondag waren de lange tafels feestelijk gedekt en genoten 126 mensen van een uitgebreid ontbijt. Vervolgens was er een interactieve kerkdienst met medewerking van muziekvereniging DES, die daarna haar eigen concert afsloot met het Wilhelmus.

Na de thuiswedstrijden van vier elftallen van voetbalvereniging SHE zette zanger Lars Wigman de boel nog op stelten. Na de bekerfinale werd met vereende krachten de feesttent weer afgebroken. De organisatie van Hall Bruist kan terugkijken op een geslaagd weekend.

