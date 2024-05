Gestichten steunt Hanzefeest Doesburg

DOESBURG – Het Hanzefeest in Doesburg, dat wordt gehouden op zaterdag 8 jui, is ook dit jaar weer gratis toegankelijk. Dat meldt voorzitter Auke Nederhoed. Dit is mede mogelijk dankzij de steun van de Gestichten Doesburg.

Het bestuur, naaisters en een grote groep vrijwilligers is al vanaf oktober vorig jaar druk met de voorbereidingen voor het Hanzefeest. “De financiële begroting voor dit jaar is rond de 20.000 euro”, meldt Nederhoed. “De prijzen in de evenementenbranche zijn de laatste twee jaar omhoog geschoten. Naast een flinke subsidie van de gemeente zijn we dus erg afhankelijk van andere sponsoren. De Gestichten Doesburg hebben tijdig en duidelijk aangeven dat, ondanks het feit dat er veel waardering is voor alle inzet en inspanningen om van de feesten een succes te maken, er geen sprake kan zijn van een voortdurende subsidierelatie. We zijn daarom extra blij dat we dit jaar nog een flinke éénmalige garantiesubsidie hebben toegezegd gekregen.” Deze subsidie wordt vooral besteed aan het naaiatelier, waar bijna twintig vrouwen de prachtige middeleeuwse kostuums maken, en voor de kinderspelen die op de Hanzedag te doen zijn.

“Tevens hopen we nog dat de geldkistjes bij de diverse uitgangen dit jaar extra goed gevuld worden door de bezoekers”, besluit Nederhoed.