Geslaagde voedselbankactie in Eerbeek

EERBEEK – Drie sportclubs uit de regio sloegen in de week van vrijdag 12 aptil tot en met donderdag 18 april de handen ineen om voedsel te verzamelen voor de Voedselbank. Er zijn veel nuttige artikelen ingezameld voor mensen die het wat minder breed hebben.

Het gaat om de Brummense volleybalvereniging Spiker, de Eerbeekse badmintonverenging ’t Pluumpje en Handbalvereniging Brummen. De inzameling vond plaats in sporthal de Bhoele in Eerbeek en was een vervolg op een succesvolle actie in april 2023.

Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank, neemt steeds meer toe, terwijl het aanbod van (gezond) voedsel afneemt. Bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Om zoveel mogelijk gezinnen die kans te bieden, organiseerden meerdere sportbonden in april opnieuw en inzamelingsactie voor de Voedselbank. Er is gekozen voor april, omdat de nood dan het hoogst is bij de Voedselbanken. In december wordt er rondom de feestdagen veel ingezameld, maar die voorraad raakt in april op. Daarom is aanvulling juist in die periode heel welkom.

De lokale voedselbank was zeer blij met het initiatief en leverde kratten voor de inzameling. De leden konden tijdens de traingingen houdbare voedselproducten in de kratten van de voedselbank achterlaten. Er was met name gevraagd om shampoo, tandpasta, toiletpapier en wasmiddel. In totaal zijn er vier overvolle kratten ingezameld. De kratten zijn op vrijdag 19 april bij de Voedselbank in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek overhandigd.