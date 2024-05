Geslaagde plantenruilbeurs

RHEDEN – De eerste plantenruilbeurs in Rheden, die werd gehouden op vrijdag 17 mei, was meteen een succes. Veel mensen wisten de weg naar de Dorpstuin te vinden. Er kwamen ervaren plantenruilers, met een teiltje om planten in mee te nemen. Maar ook mensen die voor het eerst een tuin hebben en nog geen idee hebben wat zij daarin willen zetten. Heel wat plantjes, stekjes en zaailingen verwisselden van eigenaar en wat er overbleef, werd de volgende dag via de Weggeefhoek uitgedeeld.

Veel ruilers waren voor het eerst in de wat verstopt liggende openbare binnentuin aan de Zwarteweg. Een grasveld en bloeiende borders worden omringd door lila beemdkroon. Een mooie plek voor deze ruilbeurs, die werd opgezet door Eva Oosterwegel van WiekentRheden. Het tuinteam van de Dorpstuin was direct enthousiast over dit initiatief en penningmeester en tuinvrijwilliger Greetje Wallet geeft al aan dat er volgend jaar een tweede editie komt. “En op 7 september is er ’thee op de tuin’.” Dit weekend werd hiervoor al vlierbloesem geplukt, die wordt verwerkt tot thee en limonade.

De Dorpstuin kan overigens nog wel groene vingers gebruiken. De vaste werkochtend is zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur. De tuin is te vinden aan de Zwarteweg 6.

Foto: Riëtta Veldhuis

dorpstuin-rheden.nl

facebook.com/zwarteweg6