Geslaagd jeu de boules-toernooi in Dieren

DIEREN – Er is fel gestreden tijdens het jeu de boules-toernooi Grand Prix Animo, dat op zaterdag 11 mei werd gehouden in Dieren. Winnaars werden Osman Jibril en Ali Doualeh, met een mooie tweede prijs voor Boul’Animo-duo Mourad el Ansari en Dennis Nuchteren.

De editie 2024 van dit fameuze jeu de boulestoernooi van Boul’Animo lokte ook dit jaar weer een groot aantal Nederlandse topteams naar Dieren. Ook een aantal Duitse boulers komt graag naar dit evenement vanwege het bijzonder hoge niveau. Doublettes van Boul’Animo maken graag gebruik van de gelegenheid om tegen deze teams te spelen.

In totaal gingen 44 teams met elkaar de strijd aan om de felbegeerde titel. Na twee ronden gingen de beste 32 door in de A-poule, de anderen in de B-poule. De verliezers van de eerste ronde in de A-poule kwamen in een complementaire poule. Daarna werd het een afvalsysteem. In de B-poule werden nog drie voorgelote partijen gespeeld.

Hoe klein de verschillen in de top soms zijn, bewees het toernooiverloop. Vanaf de achtste finales vonden vele grootheden uit de boulewereld hun Waterloo. Na veel partijen op het scherpst van de snede, plaatsten Mourad El Ansari en Dennis Nuchteren van Boule’Animo en Osman Jibril met Ali Doualeh zich voor de finale. Na een lange enerverende partij moesten Mourad en Dennis hun meerderen erkennen in beide Tilburgers. Het Dierense team eindigde op de tweede plaats.

Maar er waren meer goede resultaten voor teams van Boule’Animo. Zo wist Jeroen van der Mei met Raymond Tonen de halve finales in de A complementair te bereiken, die echter kansloos werd verloren. Jan Jansen en Kees Tabink wonnen met overmacht de B-poule, voor de clubgenoten Rick Brietenstein met Ron Zwiers (Zwolle) en Sabine Diks met Jelle Thuis. Hiermee kan Boul’Animo, zowel organisatorisch als sportief, terugkijken op een geweldig toernooi.

Foto: Nettie Lensink

Van links naar rechts: Dennis Nuchteren, Mourad el Ansari, Ali Doualeh en Osman Jibril