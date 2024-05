Geslaagd handbaltoernooi

BRUMMEN – Ongeveer honderd kinderen deden op woensdag 15 mei mee aan het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi in de gemeente Brummen. In verschillende poules streden de leerlingen uit groepen 3 tot en met 8 tegen elkaar op de velden van vv Oeken in Brummen (Broek). Voor de drie beste teams van elke poule was er een mooie beker om mee terug te nemen naar school.

In de groepen 3/4 en 5/6 kwamen de teams van de Ontdekking bovenaan te staan. De spannende finale in de groep 7/8 tussen C. van Leeuwen en de Ontdekking werd gewonnen door C. van Leeuwen, die de beker in ontvangst mocht nemen.

Het was een lekker warme en zonnige dag en zowel de kinderen als de toekijkende ouders genoten van het sportieve evenement. Kinderen die verder willen met handbal, zijn welkom bij HV Brummen, de vereniging die ook de organisatie van dit toernooi op zich heeft genomen. Aanmelden kan via info@handbal-brummen.nl.

De winnaars van poule B