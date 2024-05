Geslaagd gezamenlijk koffieconcert in Angerlo

ANGERLO – Tijdens het koffieconcert van muziekvereniging Nieuw Leven op zondag 21 april was het Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap te gast. In 2019 speelde Nieuw Leven in Kilder en nu was het tijd voor een tegenbezoek.

Voor een goed gevulde zaal verzorgde het Seniorenorkest, onder leiding van Mark Golub, het programma voor de pauze. Het orkest nam het publiek mee in een rondje rond de wereld. Landen en streken als Oostenrijk, Italië, Spanje, België en Latijns-Amerika werden muzikaal aangedaan.

Na de pauze was het de beurt aan Nieuw Leven, onder leiding van vaste dirigent Ruud Lanters. Voor Lanters was het een drukke ochtend. Voor de pauze blies hij mee op de bas in het seniorenorkest, na de pauze stond hij op de dirigentenbok bij Nieuw Leven. Het publiek werd getrakteerd op een gevarieerd programma met nummers van Elvis Presley, Billy Joel en een prachtig nummer van Coldplay.