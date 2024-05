Gerrit van Middelkoop spreekt over ‘wandelvreugd’ op de Veluwezoom

REGIO – Ter ere van het 90-jarig bestaan is openluchttheater De Pinkenberg deze zomer omgetoverd tot een romantisch wandelpark. Met uitzichtpunten, mijmerhutten, natuurpoëzie, expositiepaviljoens met historische en actuele foto’s en een expositie over de geschiedenis van het openluchttheater. Voorafgaand neemt rasverteller Gerrit van Middelkoop geïnteresseerden zes keer mee in de geschiedenis van het wandelen op de Veluwezoom in de laatste twee eeuwen.

De spreker zelf is geboren en getogen aan de rand van de bossen in De Steeg en zag als kind hoe bussen vol schoolklassen en groepen toeristen onze heidevelden introkken. Het was een tijd dat de gemeente haar uiterste best deed het ‘vreemdelingenverkeer’ te stimuleren. Maar tijden veranderen.

Wandelparken

Het was de adel die al in de 18e eeuw hier hun landgoederen veranderde in romantische wandelparken. De elite kon hier flaneren langs kabbelende beekjes met vijvers, fonteinen en watervallen. Hier en daar stonden wonderlijke gebouwtjes zoals mijmerhutten, Chinese koepels en kluizenaarshutten. Om je te helpen met het bewonderen van de omgeving waren bordjes langs de paden geplaatst met lyrische natuur­poëzie. De heidevelden en de zandverstuivingen werden toen nog woeste gronden genoemd, daar ging je alleen naar toe met je schapen of om er materiaal te halen om voor berkenbezems, bijvoorbeeld.

Andere tijden

Met de oprichting van de Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer, eind 19e eeuw, werden ook die woeste gronden aangepakt en productief gemaakt. De tijdgeest veranderde en toen de ANWB en begin 20e eeuw de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten erbij kwamen werd er weer heel anders gekeken naar de ‘echte’ natuur. Langzamerhand kwam ook het toerisme voor de gewone man op gang en dat was goed te zien aan alle hotels, pensions en café-restaurants die in de gemeente werden opgestart. Anno 2024 is natuur een omstreden begrip geworden. Er moeten keuzes worden gemaakt. Recreatie of stiltegebied, landbouw en/of natuur, de natuur haar gang laten gaan of ingrijpen en hoe dan?

Data

Onder de titel ‘Wandelvreugd’ verzorgt Gerrit van Middelkoop zes lezingen. De eerste is op donderdag 16 mei bij Rheejes Proate om 10.00 uur in het Dorpshuis in Rheden. Entree is 5 euro. Vrijdag 17 mei komt Gerrit van 19.30 tot 21.00 uur naar de Paperclip in Velp, entree is 2,50 euro. Zondag 26 mei houdt Gerrit van 15.00 tot 16.30 uur zijn lezing in De Dingenfabriek in Velp. Woensdag 29 mei doet hij het nog eens dunnetjes over in het Dorpshuis in Ellecom van 19.30 tot 21.00 uur. Zaterdag 1 juni vertelt Gerrit zijn verhaal in de Zoomerij in Dieren van 14.00 en 15.30 uur. Zaterdag 8 juni sluit hij zijn tournee af bij de Zoomerij in Velp van 11.00 tot 12.30 uur.