Gemeentelijke herdenking op het Rozenbos

RHEDEN – De gemeentelijke 4 mei-herdenking vindt ook dit jaar weer plaats bij het monument op het Rozenbos in Rheden. De organisatie is in handen van het Comité 4 en 5 mei.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er stille tochten vanuit Rheden en De Steeg. Deze vertrekken om 19.20 uur. Vertrekpunt in Rheden is de muziektent op de hoek van de Havelandseweg en de Veerweg. In De Steeg wordt verzameld bij de ingang van Rhederoord aan de Parkweg. Beide groepen worden begeleid door slagwerkers van de March & Showband Rheden en leden van scoutinggroep De Rhedense Pioniers.

Vanaf 19.30 uur speelt het Rhedens Fanfare Corps koraalmuziek op het Rozenbos. Om 19.45 uur begint de herdenking. Bjorn Verkerk speelt het taptoe-signaal, voorafgaand aan de twee minuten stilte. Burgemeester Carol van Eert spreekt en legt samen met wethouder Gea Hofstede een krans bij het monument namens het gemeentebestuur, gevolgd door afgevaardigden van andere organisaties. Het Rhedens Fanfare Corps en het Dierens Mannenkoor verlenen traditiegetrouw muzikale medewerking.

Het Comité 4 en 5 mei Gemeente Rheden nodigt de aanwezigen uit om na afloop nog even na te praten onder genot van een kopje koffie, thee of chocolade.