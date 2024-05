Gemeente Rheden in actie tegen voedselverspilling in horeca

GEM.RHEDEN – Horecagelegenheden in de gemeente Rheden ontvangen een brief met flyer van de gemeente waarin aandacht wordt gevraagd voor het verduurzamen van voedselaanbod. Wethouder Ronald ter Hoeven overhandigde het eerste exemplaar op woensdag 22 mei bij Eetcafé het Schilderij in Dieren aan chef-kok Rick Hulsman en Daphne van de Heijden, dochter van de horecaondernemer. “We doen al heel veel op het gebied van het voorkomen van voedselverspilling”, vertellen ze. “Er blijft bij ons weinig restvoedsel over. We serveren liever kleine porties en op aanvraag nog een tweede portie. Maar natuurlijk staan we altijd open voor nieuwe tips.”

Het tegengaan van voedselverspilling is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Rheden ,die is voortgekomen uit het Burgerberaad. Consuminderen was daar één van de onderwerpen. “Het tegengaan van voedselverspilling is zowel voor onze inwoners als voor onze ondernemers een belangrijk item als het gaat om duurzaamheid. Ik hoop dan ook dat dit thema wordt omarmd door de horeca en ben ervan overtuigd dat al die toeristen die jaarlijks naar onze mooie omgeving komen dit ook zeker zullen waarderen. Zo kan de Rhedense horeca met een toekomst bestendige bedrijfsvoering zich onderscheiden in de markt”, aldus wethouder Ronald ter Hoeven.

De gemeente Rheden biedt vijf horecagelegenheden met een (uitgebreide) menukaart de mogelijkheid een gratis scan te laten uitvoeren. Een extern bureau komt dan langs om tips te geven om voedselverspilling ten voorkomen. Bedrijven kunnen zich opgeven via arzien.wels@greendish.com. Hierbij geldt wel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

