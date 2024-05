Gemeente Doesburg koerst af op herindeling

DOESBURG – ‘We redden het niet meer alleen’. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Doesburg. In de ogen van het bestuur is herindeling met een andere gemeente de enige optie voor een duurzame toekomst van de stad, het historisch centrum en de voorzieningen en dienstverlening voor inwoners.

Net als bij veel andere kleine gemeenten wordt in Doesburg open gesproken over al dan niet zelfstandig voortbestaan. Dat wordt steeds moeilijker sinds de gemeenten steeds meer taken krijgen vanuit de overheid, maar minder geld om deze taken uit te voeren. De gemeenteraad van Doesburg heeft al het initiatief genomen een bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren, dat licht moet werpen op de mogelijkheden voor de toekomst. Het college trekt alvast ‘de onvermijdelijke conclusie’ dat bestuurlijke zelfstandigheid niet langer een optie is.

Te klein

Het college omschrijft in een nota hoe dit punt is bereikt. Er leven grote maatschappelijke opgaven, zoals armoede en kansenongelijkheid, woningbouw, klimaat en energie. Het behoud en toekomstbestendig maken van het historische centrum is niet eenvoudig. Het kleine Doesburg heeft daarnaast relatief veel bijstandsgezinnen, gezondheidsproblemen, schuldenproblematiek, een lager onderwijsniveau en jeugdcriminaliteit. “Een kwart van onze inwoners is afhankelijk van één of meerdere sociale voorzieningen.” Het college verwacht dat deze opgaven de komende jaren alleen nog maar zullen toenemen in omvang en complexiteit.

Dat het tot nu toe gelukt is overeind te blijven, is volgens het college te danken aan de inzet van de medewerkers. Maar ook zij geven inmiddels aan dat het niet langer mogelijk is om het collegeprogramma uit te voeren, waardoor noodzakelijke vooruitgang wordt bereikt, maar dat ook basistaken van de gemeente niet meer op het gewenst niveau kunnen uitgevoerd. “Onze bestuurlijke ambities liggen hoger dan de huidige capaciteit aankan.” Het ambtelijk apparaat is te klein, nieuwe werknemers moeilijk te vinden en daardoor moeten regelmatig externe mensen worden ingehuurd, wat flink in de papieren loopt. Bezuinigen zou betekenen dat moet worden ingeleverd op voorzieningen.

De vooruitzichten zijn niet goed. Oók als de geplande bezuinigingen vanuit het Rijk in 2026 niet of slechts gedeeltelijk zouden doorgaan, blijft de conclusie dat de Doesburg de taken ambtelijk gezien niet meer goed kan uitvoeren.

Risicofactoren

Het Doesburgs college ziet het somber in. Ze ziet teveel risicofactoren voor de continuïteit van de uitvoeringskracht van de gemeente. Problemen worden niet opgelost door ‘meer geld’ of ‘meer fte’ en het gemeentebestuur verwacht afbraak van het voorzieningenniveau door noodzakelijke bezuinigingen. Het college roept de gemeenteraad op tot actie: “Investeren in eigen kracht, regionale samenwerking en gastheermodel bleken onvoldoende soelaas te bieden. Alle tijd die we nog verder laten verstrijken gaat ten koste van dienstverlening en voorzieningen, en aan veerkracht en perspectief.” En dus rest volgens het college nog die ene laatste optie, die zo lang mogelijk is vermeden: het samengaan met één of meer andere gemeenten. “We kunnen het ons niet permitteren om langer te wachten met passend reageren op onze uitdagingen. In het belang van onze inwoners, ondernemers, partners in de stad en medewerkers van de gemeente Doesburg.”

Schaalvergroting

En dus stelt het college de raad voor om op zoek te gaan naar ‘een stip op de horizon’. Het college wil gaan onderzoeken welke mogelijke partners er zijn voor een bestuurlijke schaalvergroting – herindeling met een andere gemeente. Ook bij het opstellen van een nieuwe meerjarenbegroting zou deze schaalvergroting het uitgangspunt zijn. “Om gezamenlijk op basis van goede en valide onderbouwing tot een besluit te kunnen komen, vraagt het college van B&W aan de raad expliciet te kiezen voor bestuurlijke schaalvergroting als einddoel.” Het college ziet graag dat hier in september meer informatie over is verzameld, zodat een traject tot schaalvergroting dan ook daadwerkelijk kan worden ingezet.

De gemeenteraad zal dit voorstel in mei bespreken.