Geen vergunning voor bouw McDonald’s in Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden heeft besloten geen omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van een McDonald’s in Rheden. De geplande drive thru past volgens het college van B&W niet binnen het bestemmingsplan en welstandsbeleid van de gemeente.

De afgelopen periode is de aanvraag voor een omgevingsvergunning inhoudelijk getoetst door de gemeente. Daarbij wordt bekeken of de aanvraag past in het huidige bestemmingsplan, welstandsbeleid en bouwbesluit. Het college heeft geconcludeerd dat een drive thru niet op deze locatie past.

Binnen het bestemmingsplan mag een horecagelegenheid op het perceel worden gebouwd. Maar uit de aanvraag blijkt dat de bedrijfsactiviteiten meer zijn dan alleen een restaurant. De drive thru kan gelijktijdig met het restaurant geopend zijn, maar ook als het restaurant gesloten is. Dit wijkt af van de regels in het bestemmingsplan en ook van de huidige horeca, een restaurant met een afhaalfunctie in het restaurant zelf. Ook wijkt dit af van het welstandsbeleid. De plek ligt namelijk in een landschappelijk waardevol gebied. Het fastfoodrestaurant met Drive Thru zou hierin een te stedelijk karakter hebben volgens het college. Het onderdeel van een drive thru maakt dus dat de aanvraag moet worden geweigerd.

Paul Hofman, wethouder Ruimtelijke Ordening, heeft zich de afgelopen maanden gebogen over deze kwestie, die veel teweeg heeft gebracht in de Rhedense samenleving. “De aanvraag voor het bouwen van een McDonald’s zorgde voor zowel positieve als negatieve reacties. We zijn met zowel voor- als tegenstanders in gesprek gegaan om iedereen te horen en hebben ook bemiddeling aangeboden.”

Omdat de gemeente een toetsende rol heeft bij deze aanvraag, was het een kwestie van het bouwplan naast het vastgesteld beleid leggen om te kijken of het plan wel of niet past. Dat heeft geleid tot dit besluit. Hofman: “We realiseren ons dat dit voor sommigen een flinke teleurstelling is en voor anderen een opluchting. Voor al die emoties hebben wij begrip en we vragen ook anderen om begrip voor elkaar te hebben.”