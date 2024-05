Gedichtencafé over Rutger Kopland

RHEDEN – Op zaterdag 18 mei van 15.00 tot 17.00 uur is er een Gedichtencafé in Rheden over Rutger Kopland (1934-2012). Hij was een van de populairste dichters van Nederland en schreef in een onnadrukkelijke, observerende stijl met veel aandacht voor het gewone woord. Veel van zijn gedichten beschrijven een (bijvoorbeeld door een landschap opgeroepen) gestold moment, een kortstondige impressie, die aanleiding vormt tot een bespiegeling. Iedereen die wil meedoen is welkom, voorkennis is niet vereist. “Neem twee gedichten van Kopland mee om te bespreken”, aldus organisator Wiekentrheden. Wie mee wil doen, kan zich via de mail aanmelden via margostratumvan@gmail.com, waarna het adres wordt gedeeld.

wiekentrheden.nl