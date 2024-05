Gastgezinnen van Pax kinderhulp geven Berlijnse kinderen een onvergetelijke zomer

REGIO – Elk jaar in de zomervakantie komen kinderen uit Berlijn naar Nederland om vakantie te vieren. Een moment waar vele kinderen het hele jaar naar uitkijken. Kinderen die in een tehuis zitten of uit een onstabiele gezinssituatie komen, kunnen in de vakantie even ontsnappen uit hun situatie. Ook in onze regio worden jaarlijks zo’n dertig kinderen opgevangen.

Clementine Steenbeek uit Apeldoorn is een van die vakantieouders van Pax Kinderhulp die jarenlang kinderen uit Berlijn in haar gezin opnam tijdens de zomervakantie en later ook in andere vakanties. Samen met haar man en twee dochters die destijds 6 en 8 waren, begon ze in 1981 als gastouder. Ze herinnert zich de eerste ontmoeting nog goed. “Op het station stond een klein meisje met een beertje in haar hand.” Die eerste ontmoeting mondde uit in een hechte band. Het meisje bleef het gezin tot haar 15e meerdere keren per jaar bezoeken en ook nu is er nog regelmatig contact.

Door de jaren heen boden Clementine en haar gezin meerdere kinderen met succes een fijne vakantietijd. “We gingen er vanaf het eerste moment eigenlijk zonder verwachtingen in en hebben gelukkig alleen maar positieve ervaringen gehad. Het is belangrijk om open te staan en te kijken naar het kind. De kinderen die hier komen hebben allemaal natuurlijk een rugzakje.”

Alledaags leven

Hoewel het natuurlijk leuk is om met de kinderen uitstapjes te maken is dat zeker niet waar het om draait. Het belangrijkste voor de kinderen uit Berlijn is volgens Clementine gewoon het meedraaien in het alledaagse leven en dat is in het begin niet eenvoudig. “We merkten dat de kinderen in het begin gewoon moesten wennen aan een normaal gezinsleven, want dat kenden ze helemaal niet. Na het eten bedankten ze ons en gingen ze naar hun kamer. Het heeft best even geduurd voordat ze aan een gezinssituatie gewend waren.” Clementine merkte dat dit voor de kinderen ook erg intens was. “Ze moesten gewoon leren om in een kamer te zitten.”

Inmiddels is Clementine geen vakantieouder meer, maar zet ze zich nog wel in voor Pax. Met al haar vakantiekinderen, die inmiddels volwassen zijn, is er nog steeds contact. “We WhatsAppen regelmatig en ze komen ook nog weleens langs.” Nu de kinderen zelf volwassen zijn, merkt ze hoe waardevol de vakanties voor hen waren. “Mijn man heeft een van de kinderen naar het altaar mogen begeleiden. Ze vertelde dat ze bij ons leerde hoe het was om geliefd te zijn en kon zien hoe een gezinsleven ook kan zijn. Dat zijn ervaringen die ze hun hele leven met zich mee nemen.”

Nieuwe gezinnen

Omdat er jaarlijks heel veel kinderen uit Berlijn kunnen worden opgevangen, zijn nieuwe gezinnen nog hard nodig. Er zijn altijd meer kinderen dan gezinnen. Mensen die zich aan willen melden als gastouder kunnen contact opnemen. Een van de vrijwilligers van Pax komt dan langs om voorlichting te geven en houdt een intakegesprek. “We kijken altijd goed of een kind bij een gezin past.” Dit jaar komen de kinderen uit Berlijn twee of drie weken in de periode van 20 juli tot en met 9 augustus.

Wie enthousiast is en meer informatie wil of een vrijblijvend informatief bezoek kan bellen met 06-47643848 of mailen naar info@paxkinderhulp.nl.Ook kan de organisatie nog nog medewerkers gebruiken die helpen met het bemiddelen tussen de vakantieouders en kinderen. Ook zij kunnen contact opnemen.

Clementine met haar vakantiekinderen Monia en Melanie die zij nog steeds regelmatig ziet en spreekt