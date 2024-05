Funked Up in het Carolinapark

DIEREN – De jazzformatie Funked Up treedt op zondag 12 mei voor de tweede keer op in het Carolinapark in Dieren. De acht artiesten spelen composities uit de funk, jazz en soultraditie van de jaren ’60 en ’70. Ook brengen ze eigen nummers ten gehore en hebben zo een heel gevarieerd repertoire. “Deze prachtige band komt uit de buurt en maakt van elk evenement een feestje. Eén ding is zeker: stilstaan of stilzitten is onmogelijk”, zo laat de organisatie weten. Het optreden vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.