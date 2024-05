Fotoclub VeluwezOOm bestaat vijftien jaar

DIEREN – Ter gelegenheid van het derde lustrum heeft de fotoclub een tentoonstelling ingericht in de bibliotheek in Dieren. Voorzitter Sander Grefte de expositie zaterdag 4 mei geopend in het bijzijn van de leden en hun introducés.

Sander Grefte keek terug op de laatste vijf jaar, waarin de coronapandemie voor extra uitdagingen zorgde, maar die de club extra weerbaar hebben gemaakt. Zo is het ledenaantal gegroeid, wat bijdroeg aan een bredere basis met kennis en ervaring binnen de vereniging. De kracht van de fotoclub is volgens de voorzitter te danken aan de enorme inzet en creativiteit van de leden en de grote diversiteit aan fotografische disciplines die beoefend worden, zoals abstract, architectuur, landschap, macro, wildlife, straat- en portretfotografie. ‘De leden inspireren elkaar en gaan uitdagingen niet uit de weg wat in de hoge kwaliteit van de tentoongestelde foto’s terug te zien is.”

De expositie is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek, die te vinden zijn op dezoomerij.nl.

Foto: Henny Versteeeg

fotoclub-veluwezoom.nl/expo24/