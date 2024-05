Foto-expositie in bibliotheek

DIEREN – Van maandag 6 mei tot en met zaterdag 31 augustus laat Fotoclub VeluwezOOm werk van leden zien in een expositie in de bibliotheek in Dieren. De fotoclub organiseert de expositie in het kader van haar derde lustrum.

De tentoonstelling is samengesteld met vrij werk van de leden. “We zijn erg trots op het hoge niveau van de ingeleverde foto’s. Dit vormt een afspiegeling van vijftien jaar fotograferen, elkaars foto’s bespreken en stimulerende clubactiviteiten”, aldus de fotoclub.

Fotoclub VeluwezOOm is vijftien jaar geleden ontstaan toen een aantal amateurfotografen elkaar ontmoette bij een workshop. Zij voelden een klik met elkaars fotografie en realiseerden zich dat ze door samenwerking elkaar konden stimuleren naar een hoger niveau. Deze samenwerking kreeg al gauw de vorm van een vereniging.

Hoewel Dieren de thuisbasis van de fotoclub is, komen de leden van heinde en verre – de Achterhoek, Liemers alle plaatsen langs de Veluwezoom en zelfs uit Zutphen en Over-Betuwe.

De foto’s zijn de hele zomer elke maandag van 13.00 tot 18.00 uur te bezichtigen en van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Foto: Tjeerd Knier

fotoclub-veluwezoom.nl/expo24/

Zonsondergang langs de Linge bij Arnhem