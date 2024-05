Foi, Foi: St. Jozef bedreigd

Gait was un grote grove starke keerl, maar toch gien kwoade vent. Oaver die Gait, in un darp an de oaverkante van de Iesel, weet Jan Groot Zevert un mooi verhaal te vertellen. Mo’j is heuren wat die Gait van plan was. Foi, foi, niet mooi meer. Ik zal ut effen uut de doeken doen. Gait was van beroep timmerman en had un groot gezin met zes kinderen. Dus mos d’r geld op de plank kommen. In die tied bestond d’r nog gien WW. A’j gien wark hadden, was ut un beroerde zaak. En dat gebeuren Gait op un slechte dag. Hee wist niet hoe hee d’r mee an mos. Gait klagen zien nood bie de pastoor. Nee, de pastoor kon Gait ok niet aan wark helpen, maar gaf um de road um te bidden töt de St. Jozef. Die was van beroep ok timmerman ewes en zol um wel kunnen helpen. Hee mos dan un novene hollen, dat was negen dagen achter mekare ’s margens noa de karke en dan bidden. Gait mos doar eigenlijk niet veul van hebben, maar hee wol ut toch proberen.

De eerste dag stond hee bie ut beeld en bad de gebeden hardop en zei d’r achteran töt St. Jozef: “Noe mo’j is goed luusteren vaderman. Ik doe noe disse novene, maar as ok oaver negen dagen gien wark hebbe sloak oe an gruzelementen. He’j dat goed begrepen?” De köster, die op ut hoofdaltaar bezig was, heuren dat en schrok zich te pletter. Hee vertellen ut rap an de pastoor die ok opkeek van de dreiging van Gait. De pastoor kennen Gait en wist zeker dat man dat zou doen en maar had ok niet alle vertrouwen in St. Jozef. Hee zei: “Köster, hou die man in de gaten. Als hij op de laatste dag nog geen werk heeft zet er dan dit kleine beeldje neer, dan blijft het grote beeld tenminste gespaard.”

De köster deed wat um ezeg wörden en zag Gait elke margen noa ut Jozefbeeld goan. Gait zei nog un keer uutdrukkelijk töt St. Jozef dat hee vriedag de hamer mee zol brengen. “Ie weet wat ik oe ezeg hebbe”, zei hee nog dreigend. De köster ging de griezels oaver de rugge.

Op de laatste dag haalden de köster ut grote beeld weg en zetten ut kleinen d’r veur in de plaatse. Gait kwam d’r noa de misse aanlopen en zag ut kleine Jozefbeeldje en zei: “Zo snotaap van un jongen. Woar is oe va? Durf hee soms niet. Ut is noe vriedag en as ik moandag nog gien wark hef weet ik um wel te vinden. Zeg dat maar, hee weet d’r alles van.” Noadat hee dat ezeg had smoksen hee hellig de karke uut.

De wonderen bint de wereld nog niet uut. Gait kreeg wark bie de annemmer Hillen. Hee kon gelukkig weer an de slag. De pastoor, de koster en ok Gait zult nooit weten of St. Jozef bange is worden. Ie kön maar nooit weten met zo’n grote starke keerl. Ut grote beeld Van St Jozet is altied trouw bewaard ebleven.

Goed Goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

