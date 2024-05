Foi, Foi: Martha Beker-Schuite

Op vriedag 26 april is Martha Beker-Schuite uut Hall, mien collega dialectschriever, in De Beekwal in Eerbèèk overleden. Zee is 96 joar ewörden. Veur mensen die van het dialect holt was Martha un goeie bekende. As geen ander hef zee zich in heur lange lèven druk emaak um ons dialect, onze streektaal, te behollen.

Martha hef en groot deel van heur lèven in Hall ewoond. In heur huusien noast de schole wonen zie arg noar heur zin. Ze hef ut niet gemakkelijk ehad toen heur man Henk al zo jong stierf. Met twee jonge kinderen bleef zee achter. Maar ze was als boerendochter gewend um flink an te pakken en dat deed ze dan ok. Ze hef zich heur knap deur hen eslagen. Heur man schreef veur ut Zutphens Dagblad en noa ut oaverlijden van heur man proberen ze dit deur te doen. Dit lukken heur prima. Eerst wel effen wennen, maar al rap wist Martha hoe ut mos. Ze kreeg deur ut schrieven ok meer andacht veur ut dialect. Wat hef ze later veul op papier ezet! Ze loat heel veul achter veur ut noageslacht.

Martha worden correspondent veur ut dagblad maar ok veur De Eerbeekse Courant en later veur ut Klaverblad. Alles wat d’r in Hall gebeuren kwam in de krante. Zee hef ok heel veul eschreven over de geschiedenis van Hall. Mooie verhalen met olde foto’s.

Maar ut meeste Martha druk met ut schrieven in ut dialect. Zee had töt ut laatste toe un prima geheugen. As zee thuus was had zee un schriftjen kloar liggen. Elke keer as zee onder ut wark in huus of tuin un olde gezegde of spreekwoord in gedachten kwam schreef zee dat op. Un uutgever heuren dat Marha die verzamelen en vroeg heur um un Veluwse Spreuken kalender uut te geven. Elke dag un andere spreuk. Un grote opgave. Martha presteren dat. En hef d’r veur die uutgever achttien emaak! De mooiste spreuken kwamen ok nog in buuksies.

Maar Martha deed nog meer. Ze maken erg mooie gedichten. Oaver veul onderwerpen. Zowel uut heur jeugd, de natuur en darp. Ok deze gedichten kwamen in buuksies die heur kinderen en kleinkinderen noe mooi bewaard.

Un poetsvrouw was Martha niet. Ze besteden heur tied liever an heur hobbies: ut schilderen en de tuin. Zee kon bar mooi schilderen. Veural de schilderijen van heur lievelingshonden kregen un mooi plaatse in ut huus. Zij hield van een ruwe natuurtuin. Heur paradies. Gien parkjes, bluumetjes en paadjes. Zee hield van een bitjen ruige tuin woar veul aan esnuuid mos wörden. Graag zat zee te genieten in haar prieeltje in de tuin. Veur onderhold kreeg zee later veul hulpe van de kleinzonen.

Martha veel dank veur alles wa’j veur ut dialect heb edoan.

Nog un gedicht Martha:

Bie ons op ut Platteland

Woar fluit de vogels ‘s margens heel vrog

Woar hangt de dauw boaven ut land

Dan liek ut of de koeien op wolken loop

Bie ons op ut platteland

Woar ku’j nog wide bloemen zien bluuien

Woar stoat nog annemeuntjes aan de waterkant

Woar ziej nog vlinders op ut wildemanskruud

Bie ons op ut platteland

Woar kunt ze mekare zo goed verstoan

De oertaal van ons veurgeslacht

Woar vuule wiele ons veiig en geborgen

Bie ons op ut plattland

Goed goan.

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Maak mekare de pap niet zo zoer