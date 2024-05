Foi, Foi: Behangproblemen

Foi, foi, is was mien wat bie Jan en Marie. Doar mos behangen wörden. Ut gedonder begon al bie ut kopen van ut behang. Marie menen dat d’r veertien rollen neudig waren en Jan kwam bie secuur noamèten niet varder als dartien.

Un kameroad kwam op visite bie Jan en Marie. Toen die heuren dat Jan en Marie mossen behangen en beien doar un gruwelijke hèkel an hadden bood hee an om dat samen met Jan effen te doen op un oavond. D’r wörden af esproaken dat ze dat zollen doen as Marie en zien vrouw samen noa de vrouwenvereniging waren. De keerls zollen dan an de slag goan.

Zo gebeuren ut ok. De behangers dachen dat effen vlug te doen, maar ut viel wel tegen. Ut passen en mèten kosten bar veul tied. Jan sneed de banen en zien moat bracht de banen an op de mure. Eerst wol ut niet bar vlotten maar toen was d’r toch tied veur un biertjen.

Ut begon aardig op te schieten. Eén mure mos nog wörden edoan. Jan ging an ut tellen en wörden toen wat wit um de neuze. Hee ging an ut mèten en mèten maar kwam tot de ontdekking dat hee enkele banen tekort kwam. “Hoe is ut toch in vredesnaam meugelijk”, zei Jan,”ik weet toch zeker dat ik de kamer heel goed heb op emoaten. Zol ik mien dan toch zo vergist hebben. Marie zei nog zo: ie mot veertien rollen hebben.” Zien moat zat d’r ok lillik mee. “Ja”, zei hee, “wat mot wie doar noe mee an? Wiele komp tekort, dat is duudelijk. Wiele kunt d’r niet meer banen van maken. Wat mot wie doar noe mee an zonder dat de vrouwen dat mark?”

Verduld doar kreeg Jan un goed idee. “Kiek”, zei hee, “dat grote wandmeubel dat nemp un flink stuk mure in beslag. Ut hef doar altied estoan. Eigenlijk hoef doar toch ok gien behang achter. Ik denke dat wiele ut zo met dartien rollen aardig kunt redden. Verduld, dat is un goed idee, want as Marie zut dat wie wat tekort komp dan bint de eerpels gaar.”

Jan en zien moat an ut passen en mèten en verduld, ut lukken ok nog. Ut nam wel aardig wat tied in beslag. Ze mossen nog keihard warken um op tied kloar te kommen.

De keerls hadden juust alles weer op de plaatse stoan en waren krek met ut pilsjen bezig toen de vrouwen thuus kwamen van de vrouwenbond. Ut mos lieken of ze alles al lang kloar hadden. Ze hadden met hun grote waffel tegen de vrouwen ezeg dat ut behangen niks te betekenen had.

De vrouwen keken inderdoad wel effen op dat alles d’r zo netjes uutzag. De keerls gruuien un paar pond toen ze de complimentjes van de vrouwen heuren maar zakken nog varder weg toen ze de opmarking van Marie heuren. Ze zei: “Onderweg zei ik nog tegen Mien. Altied hef dat wandmeubel doar tegen die wand estoan. Noe wil ik ut is ummedreeien. Dat kan noe mooi bie ut behangen. Ut bitjen verandering in ut huus kan gien kwoad.” De gevolgen van deze opmarking löt zich roaden.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Wiele leert niet op schole maar in ut lèven