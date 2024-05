Filmvertoning ‘Heggeweer’ in melkveestal

VELP – In de stal van Melkveebedrijf de Elzenhof in Velp wordt op zaterdag 1 juni de film ‘Heggeweer’ vertoond. De film belicht de samenwerking tussen landbouw, boer(in) en verhoging van biodiversiteit in de natuur. Op de strobalen in de stal is plek voor maximaal tweehonderd mensen.

Gastheer is boer Wilco Nieuwenhuis, samen met filmmaker Erik den Boer. Nieuwenhuis legt uit wat de boodschap is van Heggeweer. “Het doel van ‘Heggeweer’ is om te laten zien wat natuur op boerenland inhoudt. Wat voor mijn vrouw Rosan en mij de normaalste zaak van de wereld is, wordt in de film op een prachtige manier verteld. Dit is iets waar we meer mee willen doen.” In het publiek zijn onder andere enkele wethouders en raadsleden van de gemeente Rheden aanwezig, evenals vertegenwoordigers van LTO Nederland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De vertoning begint om 21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur. De organisatie raadt aan op tijd te komen om een plekje te bemachtigen. Een ticket reserveren kan via eventix.shop/99v2vjq7. Na afloop, rond 22.30 uur, is er gelegenheid nog even na te praten. Bezoekers wordt verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen, in verband met de beperkte parkeerruimte. De filmvertoning is gratis toegankelijk, maar bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage doen in de melkbus. De opbrengst is bestemd voor een bijenbosje op het terrein van de Elzenhof. Het bedrijf is gelegen aan de Zutphensestraatweg 5b.

Foto: Arjan Vennema

Ganzen op het terrein van melkveehouderij De Elzenhof