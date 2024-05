Fietspad Loenenseweg staat nog steeds onder water

EERBEEK – De aanwonenden aan het begin van de Loenenseweg, nabij de rotonde op de grens van Loenen en Eerbeek, zijn ten einde raad. Sind een paar maanden staat er een grote plas water op het boerenland en bedekt ook, het druk bereden fietspad langs deze weg.

Doordat op het gehele fietspad een flinke laag water staat, kunnen de fietsers hier geen gebruik van maken. Doordat er vorige week nog weer een grote hoeveelheid water is gevallen steeg ook hier de waterstand nog weer met alle gevolgen van dien. De gemeente Brummen besloot na veel klachten om na de rotonde een waarschuwingsbord te plaatsen. Fietsers dienen over te steken naar de andere zijde van de weg. Waar zij weer terug kunnen naar de rechterzijde staat nergens aangegeven.

Fietsers die noodgedwongen op de rijbaan blijven, lopen het risico op een bekeuring. Schaamteloos, vinden de buren.

De direct aanwonenden zijn deze overlast spuugzat en klagen regelmatig bij de gemeente Brummen om te worden verlost van de waterellende. Het duurt allemaal veel te lang, vinden zij. Het moet toch mogelijk zijn dat het water gaat wegvloeien, is hun mening. Buren hebben nog geen duidelijkheid waarom het water op deze plek blijft staan. Toch hoopt men dat er snel wat aan kan worden gedaan, want een van de bewoners heeft grote problemen om met droge voeten in de woning te komen.

De gemeente Brummen publiceerde onlangs een artikel op haar website met uitleg over de situatie. Het is een combinatie van factoren, waarbij neerslag de belangrijkste is.

Zo heeft de vele neerslag van natuurlijk een rol gespeeld. Het jaar 2023 was bijzonder nat. Doordat het de voorgaande jaren juist heel droog was, neemt de droge bodem minder goed water op.

Daarnaast hebben de papierfabrieken een invloed op de situatie. Zij hebben vergunningen om grondwater op te pompen voor hun fabrieksproces. Door de sluiting van Stora Enso de Hoop wordt hier geen water meer opgepompt. Hoeveel invloed dat precies heeft, is nog niet duidelijk.

De vraag naar drinkwater neemt toe, maar is in natte periodes ook duidelijk minder. Als het regent worden tuinen minder gesproeid en minder zwembaden gevuld.

Foto: Martien Kobussen