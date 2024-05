VELP – Een fietser raakte zondagmorgen 26 mei gewond toen hij ten val kwam op de rotonde aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. De man kwam ten val omdat hij de rijbaanafscheiding over het hoofd had gezien. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink