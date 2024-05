Feestelijk weekend in Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – Het kleine dorpje Oosterhuizen maakt zich op voor een bruisend Pinksterweekend. De jaarlijkse kermis staat voor de deur en de inwoners zijn in opperbeste stemming. De geur van suikerspinnen en oliebollen hangt in de lucht.

Op vrijdagochtend 17 mei verzamelen de kinderen van de OBS Oosterhuizen zich op het kermisterrein. Het thema dit jaar is cowboys en indianen. Kleine cowboys met plastic pistolen en stoere indianen met verentooien dartelen rond bij de draaimolen en het springkussen. Om 14.30 uur is de kermis open voor alle leerlingen en bezoekers.

’s Avonds wordt het serieuzer. Het inschrijven voor het vogelschieten begint om 18.30 uur voor iedereen vanaf 18 jaar. Om 19.00 uur neemt Frank van den Beld, de schutterskoning van vorig jaar, het eerste schot voor zijn rekening. Als de schutterskoning bekend is zal Stefan van Hunen met zijn Atomic sound & light een show geven. Als klap op de vuurpijl treedt Jan Biggel op, een zanger met een gouden keel. Zijn liedjes galmen over het weiland.

Zaterdagochtend 18 mei staat in het teken van de oldtimer toertocht. Om 9.00 uur verzamelen antieke tractoren op het feestterrein voor een mooi ritje. Dit wordt jaarlijks uitgezet door Dörsclub Lieren.

Op zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur is het tijd voor de zeskamp. Teams strijden fanatiek in spellen als een stormbaan, Bumper voetbal en met z’n zessen langlaufen op grote skilatten. De gebroeders Van den Beld zorgen voor de muzikale begeleiding.

’s Avonds vanaf 19.00 uur verandert het kermisterrein in een feesttent. De band Proost! en DJ Stefan spelen de sterren van de hemel en de dansvloer staat vol met lachende mensen. Entreekaarten online en aan de deur verkrijgbaar.

Op maandagochtend 20 mei is er een gezellige rommelmarkt. Om 10.00 uur begint de kermis en om 14.00 uur start DJ Sander met draaien en Marco Kraats doet vrolijk mee. De Pinksterkermis wordt afgesloten met een knal. Rond 20.00 uur klinken de laatste nummers en zullen de laatste biertjes getapt worden.