Familie softbaldag in Dieren

DIEREN – Honk- en softbalvereniging The Animals uit Dieren houdt op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, de jaarlijkse familie softbaldag. Vrienden, familie en andere liefhebbers van de sport kunnen komen spelen op het veld aan de Admiraal Helfrichlaan. Daarnaast kunnen zij hun slagkracht testen in de kooi of onder het genot van een hapje en een drankje genieten van anderen die de sport beoefenen.

Aanmelden kan per team, maar deelnemers kunnen ook bij een ander team aansluiten. De club nodigt ook spelers uit die de handschoen weer willen oppakken of mensen die juist willen kennismaken met de sport. Inloop vanaf 11.00 uur.

beeball@theanimals.nl