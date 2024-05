Fabrieksmuseum De Schillerij bij Landgoed Klarenbeek

KLARENBEEK – Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, wordt het Fabrieksmuseum De Schillerij op Landgoed Klarenbeek geopend. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de familie Krepel in vervulling.

In de voormalige Schillerij is een permanente tentoonstelling gerealiseerd waarin de geschiedenis van Landgoed Klarenbeek vanaf 1732 uit de doeken wordt gedaan. Rikie Krepel licht toe: “We vinden het belangrijk het erfgoed en de geschiedenis van ons landgoed en het dorp Klarenbeek voor het nageslacht te bewaren.”

Bezoekers kunnen in het museum hun hart ophalen aan de uitgestalde machines, de oude foto’s en andere documenten en voorwerpen uit het bijzondere archief van de familie Krepel. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en staan klaar om vragen te beantwoorden. Fine Food Factory verzorgt bij deze opening koffie met gebak en andere lekkernijen.

Om de beleving in het nieuwe museum op een ontspannen manier af te ronden, zijn op Hemelvaartsdag ook de kassen en de moestuin te bezichtigen. Dankzij de vrijwilligers van de moestuin is daar iedere dag wel iets nieuws te zien. Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

fabrieksmuseum@landgoedklarenbeek.nl.