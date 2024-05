DOESBURG – Op donderdag 16 mei is er ‘s avonds in het Arsenaal om 20.00 uur een extra vertoning van de film ‘Neem me mee’, met onder andere Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk en Olga Zuiderhoek. Enkele 70-plussers die elkaar niet kennen gaan op een busreis naar Zuid-Frankrijk. Reisleider Thijs heeft de organisatie ervan zwaar onderschat. Maar gaandeweg de vakantie ontstaan er vriendschappen, worden geheimen gedeeld en stappen de oudere reizigers steeds meer uit hun comfortzone.

filmhuis-doesburg.nl