Expostie in de hal van het gemeentehuis

BRUMMEN – In de hal van het gemeentehuis Brummen laten Cobi ten Kate en Rob Kuulkers tot en met eind juli hun werk zien. De expositie ‘Kunst in de hal’ is te zien tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Cobi ten Kate woont en werkt in Dieren. Zij heeft een sterke innerlijke drang om zelf kunst te maken en onderzoekt daarnaast kunst van anderen, waardoor zij nog meer inspiratie krijgt. Alle beelden uit de wereld zijn bruikbaar als materiaal en vaak maakt zij een eigen remix. Gelaagdheid en imperfectie zijn kenmerken van haar werk, dat daardoor extra kwetsbaar en boeiend wordt.

Rob Kuulkers heeft vanuit zijn creativiteit sterk de behoefte om in zijn werk vast te leggen wat beelden met hem doen. Dat doet hij in steen, met keramiek, via fotografie of met behulp van andere technieken en materialen. Hij maakt ook sieraden van verschillende materialen. In zijn veelzijdigheid noemt hij zich ook wel een ‘creatieve ontdekkingsreiziger’. Deze keer exposeert hij kleinere beelden van verschillende steensoorten en keramiek. Daarnaast laat hij schilderijen zien die zijn gemaakt met de techniek ‘gelliplate monoprint’.

kuulkers.nl

cobitenkate.nl