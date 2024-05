Expositie van Liesbeth Boeijink

DOESBURG – Liesbeth Boeijink exposeert tot en met dinsdag 28 mei in Kunstlab Doesburg. Boeijink maakt schilderijen en textielcollages. Haar moeder was al een naaikunstenaar; in die zin is de voorliefde van Liesbeth voor stoffen niet zo verrassend. Na haar werkzame leven begon zij met het verzamelen van stoffen en ging die verwerken tot schilderijtjes. Later, geïnspireerd door de schildersgroep waarvan ze nog steeds deel uitmaakt, ging ze ook schilderen met lapjes. Dat geeft een ruimtelijker effect dan verf alleen. In het beeld dat ze schept, is te zien dat ze geboren is in Friesland. Het thema van haar expositie in de Opkamer is dan ook: Langs dijken en horizon / Over grenzen heen / Gevangen in textielcollages. Kunstlab Doesburg is te vinden aan de Ooipoortstraat 21. De expositie in de Opkamer is te zien van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.