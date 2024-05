Expositie over Armenië in Doesburg

DOESBURG – Tot eind augustus is er werk van drie fotografen te zien in Doesburg, met hetzelfde thema: Armenië. Op deze expositie met de naam ‘Silent witness’ zijn onder andere foto’s te zien van World Press Photo-winnaar Anush Babayanjan over Armeniërs in Nagorno Karabakh. Daarnaast zijn er werken te zien van Wim Robbertsen uit Doesburg en Martijn Walet uit Eersel.

Walet en Robbertsen focussen voor deze expositie op urbex-locaties in Armenië. Dit zijn verlaten locaties zoals telescopen, fabrieken, sanatoria en cultuurhuizen; stille getuigen van een actief (Sovjet)-verleden en voorzien van een nieuwe schoonheid en verstilling. Babayanjan was in 2023 winnaar van de World Press Photo in de categorie ‘langlopende projecten’ en exposeert met foto’s van Armeniërs in Nagorno Karabakh.

De expositie is te zien in de studio van Hanzebeeld, boven Sociëteit de Harmonie in Doesburg, en werd op zaterdag 11 mei geopend door Nvard Melkonyan, overgevlogen vanuit Armenië en een van de belangrijkste contactpersonen ter plaatse voor Robbertsen en Walet. De tentoonstelling is nog tot eind augustus te zien op vrijdagen, zaterdagen en de culturele zondagen.

De toegang tot de expositie is gratis. De geëxposeerde werken zijn te koop. Met een belangrijk deel van de opbrengsten willen de exposanten de verdreven Armeniërs uit Nagorno Karabakh helpen met een nieuwe start in Armenië. De werken en fotoboeken zijn tevens te koop via de website van de expositie: silentwitnessexpo.nl.

Foto: Wim Robbertsen

Van links naar rechts: Wim Robbertsen, Nvard Melkonyan en Martijn Walet.