Expositie Marianne Haselhoff

LAAG-KEPPEL – Galerie & kunstuitleen Kunst of Art houdt van donderdag 16 mei tot en met 8 juni een expositie van het werk van Marianne Haselhoff in haar kerkje in Laag-Keppel.

Marianne Haselhoff werd op 27 februari 1944 geboren in Wolfheze. Ze volgde van 1961 tot 1966 een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Haar verhaal begint op een varend schip in de Rosandepolder waar ze met haar partner en twee jonge kinderen woonde. Ondanks de beperkte ruimte en middelen vond ze haar artistieke uitlaatklep in onder andere houtsnedes en textiel. Een van de hoogtepunten was haar solo-expositie in Museum Arnhem in 1988 en haar deelname aan de Europese prijs voor de Schilderkunst waar ze een bronzen medaille won.

De werken van Marianne behoren niet tot een bepaalde stroming. Haar voorstellingen zijn weergegeven in een dynamische en expressieve stijl. Zelf zegt ze: “Mijn schilderijen zijn vaak kleurrijk en hebben een eigen ritme en compositie. Ik denk goed na welke vormen en kleuren bij elkaar passen. Abstracte elementen, figuratieve elementen, het moet allemaal kloppen. De vormen en voorwerpen laten mijn fantasie ook werken en stimuleren me tot het maken van mijn eigen wereld. Dat vind ik erg belangrijk.”