HUMMELO – Vanaf zondag 19 mei is de expositie ‘Dier en Landschap’ te zien in Galerie De Bisschop in Hummelo. Zes kunstenaars vertonen hun werken in de galerie.

Annabelle Lanfermeijer uit Putten maakt schilderijen die rust en eenvoud uitstralen. Of het nu om een koe of een stilleven gaat, haar stijl is duidelijk herkenbaar. Corrie Thonissen uit Deest toont haar ‘vee’ op groot formaat. Met name koeien zijn haar favoriete dieren.

Greetje Feenstra uit Harich schildert landschappen die herkenbaar zijn door de vele kleurschakeringen en impressionistische stijl. Haar inspiratie haalt zij uit haar geliefde Waddeneilanden, de weidsheid en de steeds veranderende luchten. De onderwerpen van Laura Wijsman uit Bussum zijn divers: portretten, dieren en stillevens komen tot stand door het gebruik van het paletmes met als resultaat een losse vrije toets. Tijdens deze expositie staan haar dieren centraal.

Jan Jansma uit Damwoude creëert duinen en kwelders, maar ook dieren zijn geliefde onderwerpen van Jansma’s schilderijen waarin zijn grote liefde voor de natuur tot uitdrukking komt. Hanneke Vleugel uit Laag Keppel is een veelzijdig kunstenaar. Of het nu gaat om een miniatuur, schilderij of sculptuur; haar creativiteit is eindeloos. Tijdens deze expositie toont zij haar ‘miniatuur-dorpjes en -landschappen’.

Tot slot is ook de vaste collectie Bronzen dieren van Mariëtte Schouten te zien. De opening van deze sfeervolle expositie is op zondag 19 mei (Eeste Pinksterdag). De Bisschop is te vinden aan de Broekstraat 13 in Hummelo. Meer informatie en de openingstijden zijn te vinden op de website. De expositie is te bezichtigen tot en met 12 oktober.

galeriedebisschop.nl