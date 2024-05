Expositie bij kringloop De Bongerd

EERBEEK – In de koffiehoek van Kringloop de Bongerd in Eerbeek zijn schilderijen van Marian Kraan uit Eerbeek te zien. Iedereen is tot en met 14 juni welkom om deze expositie te bekijken tijdens openingsuren van de winkel, op donderdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Marian is ruim twintig jaar geleden begonnen met schilderen. Ze heeft een aantal cursussen gevolgd, maar ontdekt vooral tijdens het doen wat er allemaal mogelijk is. Ze beleeft het grootste plezier in het experiment. Marian schildert met acryl en gemengde technieken.

kringloopdebongerd.nl