Expositie ‘Bij de dokter’

DIEREN/VELP – Tot en met half juli wordt in de Dierense huisartsenpraktijk Hagenau en gezondheidscentrum Een Plus in Velp werk geëxposeerd van de beeldend kunstenaar Marie-Hélène Marbus.

In het werk van Marbus staat het ‘menselijke’ centraal. Wat zij meemaken en wat hen beweegt. Hoe verhouden mensen zich tot elkaar, hoe zien zij zichzelf. In beelden kan het zichtbaar en tastbaar worden. De meeste werken maakt Marbus met teken- en schildertechnieken en in grafiek. Maar ook andere technieken, zoals fotografie, worden door haar gebruikt. Behalve vrij werk maakt zij werk in opdracht, als illustrator, portrettist en als docent.

‘Bij de dokter’ is een initiatief van Nieuwe Ruimte, het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden en de huisartsengroepen Hagenau en Een Plus.