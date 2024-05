VELP – Bij Atelier Creso is van donderdag 9 mei tot en met zondag 12 mei, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur, een expositie te zien. Getoond worden tekeningen en schilderijen van zowel beginnende als zeer gevorderde vrijetijdskunstenaars in allerhande technieken. Het tentoonstellingsthema is dit jaar ‘blauw’. De toegang is gratis. Atelier Creso is te vinden aan de Schoolstraat 2 in Velp.

ateliercreso.nl